Coolblue steekt de draak met plofkrakers en zoekt ‘parttime plofknaapje’

De omschrijving die bij de vacature staat, is treffend. ‘Het is 2 uur ’s nachts. Je hebt een onwaarschijnlijk origineel idee: een plofkraak. Je belt meteen je vriendje op. Ook hij is superenthousiast: wat leuk! Samen kruipen jullie knus op de scooter en racen jullie naar de Coolblue-winkel in Utrecht.’



De ideale kandidaat die dit klusje moet uitvoeren heeft bij voorkeur één nacht werkervaring en is gewend om met explosieven te werken. Wie ‘de baan’ aanneemt, krijgt volgens Coolblue een gratis strafblad meegeleverd.



Twijfel je nog? Dan kan Coolblue verzekeren dat elke werkdag een klapper is. Bovendien is de kans groot dat je met je werk op Dumpert belandt. De inkomsten vallen wel tegen, als we Coolblue moeten geloven: ‘helaas levert je werk geen reet op’.



Enthousiast geworden? Solliciteren kan hier.