Coos Hagoort introduceerde tv in Wijk

Tegenover de winkel van zijn vader begon Coos een winkel met radio's en tv's. In zijn geheugen staan de eerste tv-uitzendingen gegrift. Zo zaten op 2 juni 1953 alle Wijkse notabelen bij Hagoort in de huiskamer naar de huwelijksvoltrekking van de Engelse koningin Elizabeth II te kijken. De burgemeester, pastoor, dominee, dokter, notaris. De hele kamer zat tjokvol met hen. ,,Zaten ze te kijken naar zo'n klein houten ding, het enige dat er in Wijk was. De oudjes in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis vonden het maar niets. Ze zeiden dat er bij ons aan duivelskunstenarij werd gedaan'', lachte Coos vele jaren later.

Om de verkoop van tv's te stimuleren werden demonstraties gegeven in cafés. ,,Maar we raakten ze aan de straatstenen niet kwijt. De mensen hadden toen niets te besteden. Uiteindelijk was Jo van Beek van het vrachtwagenbedrijf de eerste in Wijk die een tv kocht. Ries de Bruijn van café De Gouden Leeuw was de tweede. Het wereldkampioenschap voetballen in Zwitserland in 1954 was een onvergetelijke gebeurtenis voor Coos. Veel Wijkenaren kwamen bij hem naar de wedstrijden kijken. De winkel was er speciaal voor ingericht. De tv-kijkers namen plaats op een stellage van planken en fruitkisten. Ze mochten gratis kijken, in het café van De Bruijn moesten de mensen een dubbeltje betalen.