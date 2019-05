Cornelius Haga Lyceum overweegt oprichting islamitische privéscholen na afwijzing grote steden

Dat ministerie wees eerder deze maand de aanvraag voor de stichting van een dépendance van het islamitische Cornelius Haga in Utrecht af. Volgens directeur Söner Atasoy mag zijn school ook niet uitbreiden naar Den Haag en Rotterdam. ,,Volgens het ministerie zouden er te weinig potentiële leerlingen zijn om deze scholen levensvatbaar te maken. Onzin, alleen al in Utrecht hadden we tweehonderd ouders die geïnteresseerd waren. En in Den Haag waren het er zo’n honderd.”

Atasoy vermoedt dat de afwijzing te maken heeft met de waarschuwing van de AIVD, eerder dit jaar. De veiligheidsdienst meldde dat leerlingen op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam worden beïnvloed door mensen die verbonden zijn geweest aan de terreurorganisatie Kaukasus Emiraat. ,,Ongelooflijk dat dit is gebeurd”, zegt Atasoy. ,,De AIVD is nooit met bewijzen gekomen. Logisch, want er is ook helemaal niets van waar. Wij hebben niets met terrorisme van doen.”

Quote Alleen al in Utrecht hadden we tweehon­derd ouders die geïnteresseerd waren Söner Atasoy

Beroep

Atasoy weet nog niet of hij in beroep gaat tegen de afwijzing van het ministerie. ,,Waarschijnlijk gaan we een bezwaar indienen, maar we hebben momenteel veel aan ons hoofd. De overheid probeert het ons met allerlei voorschriften zo moeilijk mogelijk te maken. Dat kost tijd.”

Mocht het beroep uiteindelijk niets opleveren, dan overweegt Atasoy in Utrecht, Den Haag en Rotterdam particuliere middelbare scholen te stichten. Daarmee wordt het ministerie omzeild. ,,Het is een uiterste middel, maar niet onmogelijk. Er zijn genoeg geldschieters die ons willen steunen. En ik denk dat er in het Midden-Oosten ook genoeg sponsors te vinden zijn. Het is natuurlijk niet ideaal, want zo verlies je wel invloed. Het kan zijn dat eventuele geldschieters invloed willen uitoefenen op het onderwijs.”

Het ministerie van OCW laat in een reactie weten bij de aanvragen van het Cornelius Haga alleen te hebben gekeken naar het aantal potentiële leerlingen. ,,Er is niet aangetoond dat de school voldoende leerlingen zal halen.”

Raad van State

Naast het stichten van dependances van het Cornelius Haga, is Atasoy nog in een andere kwestie verwikkeld. Komende woensdag staat hij bij de Raad van State om te proberen middelbare scholen te stichten in Den Haag, Utrecht, Deventer, Rotterdam en Amsterdam.

Hierbij heeft hij een truc uitgehaald: hij wil gemengde scholen op een grondslag van algemeen bijzonder, protestants-christelijk, rooms-katholiek, islamitisch en hindoeïstisch. Ook hier heeft het ministerie een stokje voor gestoken. De overheid denkt dat er ook voor zo’n school te weinig leerlingen zijn.