Cothens oud-gemeentesecretaris met groot sociaal hart overleden

In memoriam - Levien D'hertOud-gemeentesecretaris van Cothen Levien D'hert is afgelopen maandag overleden. D'hert was een bekend gezicht op het gemeentehuis en daarbuiten en voor velen steun en toeverlaat op het gebied van wet- en regelgeving. Er wordt morgen een afscheidsbijeenkomst georganiseerd.