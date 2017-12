Crisis bij Utrechts Huis voor Klokkenluiders

46-jarige Houtenaar opgepakt voor gewapende overval op juwelierszaak

11:46 Een 46-jarige man uit Houten is afgelopen woensdag samen met een 39-jarige man uit Leeuwarden aangehouden in Ommen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval op een juwelierszaak in Nieuwleusen.