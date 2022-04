Culemborg heeft kanon weer terug, maar dan wel een replica want de echte is te kwetsbaar

Geconserveerd

Ruim drie maanden zijn de leerlingen aan het werk geweest met hout, smeedwerk en modelleren. Een lezing van amateurhistoricus Van Antwerpen, een bezoek aan zowel de kasteeltuin als het Nationaal Militair Museum in Soesterberg vormden ook onderdeel van dit project. In dat museum zagen ze het oorspronkelijk wapen, een ruim zes eeuwen oude ‘veldslang’ uit de tijd dat de heren van Culemborg het nog voor het zeggen hadden. Om het te bewaren voor het nageslacht is in 2021 besloten de kanonsloop binnen te plaatsen. De conditie was in de loop der jaren sterk verslechterd en het gevaarte moest dringend geconserveerd worden.