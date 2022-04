Culemborg in teken cultuurmanifestatie: muziek, beeldende kunst en foto’s van reizen naar Auschwitz

Organisator De Roos van Culemborg heeft de meivakantie aangegrepen om een serie afzonderlijke activiteiten onder één noemer te presenteren. In de Grote of Barbarakerk in hartje stad zijn twee exposities. Bij De kunst van herinneren onderzoeken vijftien Culemborgse beeldend kunstenaars hun eigen verleden. Verdrietig en vrolijk, in donkere of lichte kleuren, landschap, gebeurtenis of persoon, alles valt te verwachten.