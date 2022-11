Culemborg koopt bedrijfsgebouwen kantoormeubelgigant Gispen voor woningbouw

Met de aankoop van de bedrijfsgebouwen van kantoormeubelfabrikant Gispen zet de gemeente Culemborg een volgende stap in de transformatie van het bedrijventerrein bij het station tot woonomgeving. De gemeente telde tien miljoen euro neer voor het twaalf hectare grote perceel. Kantoor en showroom vallen buiten de deal, die blijven in gebruik.

De stationsomgeving moet, in de woorden van een tevreden wethouder Monica Wichgers, een ‘gezonde, prettige en levendige wijk’ worden. Dé plek waar de voor de Culemborgse huizenmarkt benodigde woningen kunnen worden gerealiseerd.

Voor de ontwikkeling is al flink wat subsidie binnengehaald. Maar daarmee is Culemborg er niet. De beoogde woonwijk, een flink oppervlak ten westen van het station, is nu nog onderdeel van bedrijventerrein Pavijen. En de aanwezige bedrijven laten zich niet zomaar uitkopen of verplaatsen.

Flink voorschot genomen met Gipsenterrein

Met de aankoop van het Gispenterrein is in elk geval een flink voorschot genomen. Het perceel was door Koninklijke Ahrend B.V., waar Gispen in is opgegaan, op de markt gezet. Dat gebeurde nadat de productie was verplaatst naar Sint Oedenrode. Showroom, commercie, service en klantondersteuning blijven echter in Culemborg.

De Lekstad biedt sinds 1934 onderdak aan het vermaarde bedrijf dat in 1916 door Willem Gispen in Rotterdam werd begonnen. De eerste locatie was aan de Triosingel, aan de oostkant van het spoor. Wegens groot succes werden in 1951 werden aan de andere westkant twee fabriekshallen bijgebouwd. Daar zag bijvoorbeeld Fauteuil 1407 het licht, een prijswinnende designklassieker naar ontwerp uit 1954 van Wim Rietveld en A.R. Cordemeyer.

Pas in de jaren 80 werd de Triosingel verlaten. In de decennia erna ging Gispen meer dan eens door zwaar weer, maar het beroemde merk hield, zij het tegenwoordig onder een andere eigenaar, tot op heden stand.

