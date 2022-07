Culemborg krijgt 23 miljoen van het rijk: fietsroute onder het spoor en parkeergarage bij station

‘Verontrus­tend signaal’ dat gemeente Utrecht sportscho­len weert van bedrijven­ter­rei­nen

Zeven Utrechtse sportscholen zeggen zich te herkennen in het signaal dat sportscholen door de gemeente worden gedwarsboomd bij uitbreidingsplannen of een verhuizing. Deducated Personal Training gaf dat signaal vorige week af in deze krant.

30 juni