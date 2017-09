Culemborg moet verder zonder camping De Hoge Kuil

Niet ‘tot volgend seizoen’ maar ‘vaarwel’, luidde de boodschap van het echtpaar Van Dam. Het besluit is pas twee maanden geleden genomen, vertelt Trees van Dam-Dröge. De reden van hun plotselinge stap: ,,Naarmate je ouder wordt, krijg je de lichamelijke ongemakken cadeau. En die gaan niet meer weg. Het werk wordt er niet lichter op. Lambère wordt volgend jaar 70, ik ben 65 geworden. Nu kunnen we er nog op uit om van onze oude dag te genieten. Dat gaan we ook doen. En nee, we gaan niet verhuizen. Het is hier veel te mooi.’’

Wat ze gaat missen? ,,Joh, dat moet ik nog ervaren. Nou vooruit, de weekeinden van Culemborg Blues. Dan hing er altijd een andere sfeer. Iedereen was gemoedelijk en niemand maakte zich druk. Bij de laatste Culemborg Blues in augustus hebben we briefjes opgehangen waarin we ons besluit toelichtten. Natuurlijk kwamen er allerlei suggesties, tot en met het verzoek om dan toch speciaal dat ene weekeinde open te gaan. Maar daar beginnen we niet aan.’’

Klotetijd

Quote Nu kunnen we er nog op uit om van onze oude dag te genieten Trees van Dam-Dröge Toen ze in 1996 met De Hoge Kuil startten, woonden ze al ruim twaalf jaar op hun prachtige stek aan de Achterweg. Het huis dat er oorspronkelijk stond, kochten ze via een veiling. Daarmee woonden ze er niet, want het was gekraakt. Nadat de krakers op bevel van de rechter moesten vertrekken, staken ze nog gauw het huis in brand. ,,Een klotetijd’’, herinnert Lambère zich. ,,Maar bij de start van de bouw was dat over.’’ De woning die in 1984 werd teruggezet, was qua maten en vorm een exacte kopie van de afgebrande voorganger. ,,Zo konden we welstand overslaan’’, verklaart Trees. ,,Wel hebben we de woning levensloopbestendig gemaakt, met slaapkamer en badkamer op de begane grond.’’

Ook de camping kwam er niet vanzelf. De Van Dams wilden in eerste instantie in 1994 een grotere camping in een naastgelegen boomgaard vestigen. Omdat een deel van de bodem van de boomgaard is vervuild, zagen ze daar van af en wijzigden de oorspronkelijke opzet in een minicamping op hun erf. Pas na lang gesteggel ging de gemeente akkoord, waarna in april 1996 de eerste gasten konden worden ontvangen. Vanaf dat moment ging het crescendo en groeide De Hoge Kuil uit tot een door veel trouwe gasten bezocht trefpunt waar in hoogtijdagen wel 35 kampeerplekken werden bezet. Er kwamen een pipowagen en chalet, waarmee ze tevens bed & breakfast aanboden.

Weidsere blik

Het uitzicht, de vrijheid, de historie, de ligging – ze koesteren het allemaal en daarom blijven ze er ook. ,,Onze blik is deze dagen weidser geworden, nu Lambère de forse haag heeft weggehaald die we tussen onze privétuin en de camping hadden gezet’’, vertelt Trees. Vervelen zullen ze zich er niet. ,,Misschien gaan we schaapjes houden.’’