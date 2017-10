Culemborg trekt bijna miljoen meer uit voor zorg

Praktijkondersteuner

Elders in het land is gebleken, stelt Culemborg, dat kinderen en jongeren bij de praktijkondersteuner handvatten krijgen om zelf verder te gaan of dat ze worden doorverwezen naar een lichtere vorm van hulp. Volgens wethouder Fouad Sidali is dat ‘minder belastend is voor zowel ouders als kind’.