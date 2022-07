Culemborg weet onderhand niet meer voor wie ze opvang hebben ingericht: ‘Door falende rijksbeleid’

Worden het Oekraïners? Of toch mensen die niet in Ter Apel terechtkunnen? In Culemborg zien ze het als hun plicht te helpen met vluchtelingenopvang maar ze weten onderhand niet meer voor wie ze een locatie hebben ingericht. Oorzaak, stelt burgemeester Gerdo van Grootheest met nadruk, is het falend rijksbeleid. ,,Dit werkt ondermijnend voor het draagvlak voor vluchtelingenopvang.’’

Geroezemoes op de sociale media, insinuaties, foute aannames, Van Grootheest weet er alles van. ,,Ik snap de frustratie van mensen. Ik lees dat vluchtelingen in Culemborg permanent worden opgevangen en dat er een azc komt. Dat klopt niet en is puur het gevolg van onduidelijkheid vanuit Den Haag. Vluchtelingenopvang is een rijkstaak, wij als gemeentes helpen daarbij.”

,,Maar er is geen consequent beleid dat rekening houdt met het feit dat je de ene periode meer en de andere minder vluchtelingen hebt”, vervolgt hij. ,,Zodra het er minder zijn, wordt het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) ontmanteld en als er dan opeens een stroom op gang komt, zijn we niet voorbereid. En dan ontstaan situaties zoals in Ter Apel of nu in de Noordoostpolder, waar een tweede ontvangstcentrum moet komen. Dat wakkert bepaalde sentimenten in de samenleving aan en is niet goed voor het draagvlak voor opvang.’’

Ontvangst- en doorstroomlocatie

Donderdag ontvingen ondernemers en omwonenden van de Bellweg op het Culemborgse bedrijventerrein Pavijen een informatiebrief van de gemeente over de laatste stand van zaken. In het voormalige bedrijfspand waar tot voor kort de GGD zitting hield, werden onlangs twee weken lang vluchtelingen opgevangen die niet in Ter Apel terechtkunnen. Vanaf vandaag zou, was aanvankelijk gecommuniceerd, het pand dienen als ontvangst- en doorstroomlocatie voor Oekraïnse vluchtelingen. En dat gedurende zes maanden.

Maar het is de vraag of de Oekraïners komen. Mogelijk wordt het opnieuw een opvang voor vluchtelingen die niet naar Ter Apel kunnen. ‘Op dit moment is het nog niet zeker’, is de boodschap in de brief. En van zo’n zinnetje baalt Van Grootheest zichtbaar. ,,Het kan zo maar zijn dat als de brief is bezorgd, de situatie wéér anders is. Deze dagen is voor de zoveelste keer overleg tussen het Veiligheidsberaad, waarin alle 25 veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd, en het kabinet. Het wachten is op wat daar uit komt.’’

Bijspringen voor Ter Apel

Het begon toen Culemborg, evenals andere gemeenten, van het rijk het verzoek kreeg bij te springen met opvang Oekraïners. ,,Daarmee zijn we aan de slag gegaan en voor de locatie kwamen we uit bij sporthal Interweij. Net toen we dat gecommuniceerd hadden – wat achteraf niet de schoonheidsprijs verdient – veranderden de omstandigheden en kwam de vraag vanuit COA of we eerst twee weken konden bijspringen voor Ter Apel.”

,,Dat wilden we als gemeente. Niet omdat we het rijk zo aardig vinden, maar omdat we in Culemborg vinden dat iedere vluchteling een menswaardige behandeling verdient. Als alternatief voor Interweij konden we gelukkig terecht aan de Bellweg, waar net de GGD vertrok. Die opvang hebben we, volgens afspraak, twee weken gedaan.”

,,Toen die termijn om was en we wilden ombouwen voor de opvang van Oekraïners, kwam het COA voor de derde keer: we kunnen het in Ter Apel nog steeds niet aan. Willen jullie ons langer helpen? Als veiligheidsregio’s hebben we gezegd: dat willen we best, maar alleen als jullie voldoen aan de randvoorwaarden.”

Medische zorg en beveiliging

,,We willen medische zorg en beveiliging. Voor Culemborg, waar 160 mensen terechtkunnen, hebben we de specifieke wens dat mensen hier hooguit twee weken kunnen blijven. Voor langer is het pand niet geschikt. Maar het is nog allerminst zeker wat er nu gebeurt.’’

Een lichtpuntje was volgens hem de inzet van ‘de stad’. ,,De GGD was op dinsdag weg en op woensdag kwamen, onverwacht, de eerste vluchtelingen al, en die konden er terecht. Zo’n honderd vrijwilligers hebben koortsachtig gewerkt, een gepensioneerde huisarts deed de medische ondersteuning, schoolkinderen leverden een bijdrage, het was hartverwarmend. En ik ervaar enorm veel steun van de gemeenteraad. Maar voor de volgende vluchtelingen er zijn, moet eerst het rijk over de brug komen. Daar gaan trouwens ook alle rekeningen heen.’’

