Culemborg wil meer feesten en bewoners mogen daarover meebeslissen

De oproep is niet voor niets. Tot voor enkele jaren had Culemborg het zomerfeest Culemborg Bijvoorbeeld. In de jaren 80 opgezet vanuit de gemeente zelf, met op vrijdagavond cultuur, zaterdag entertainment en zondag een jaarmarkt. Het was een gevarieerd en stevig gesubsidieerd weekeinde, tot de raad besliste dat ‘feesten organiseren’ geen kerntaak was.