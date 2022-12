Culemborg zoekt een nieuwe stadsdichter

Momenteel wordt de functie vervuld door Martin Walton. De geboren Texaan werd vorig jaar door een jury gekozen uit zeven kandidaten. Die formule wordt opnieuw gehanteerd. Oud-stadsdichter René van Loenen, neerlandicus Cees Braas en wethouder Mischa Peters buigen zich over de inzendingen.

Wie in aanmerking wil komen dient drie proeven van bekwaamheid te overleggen. Twintig regels per gedicht mág, maar hoeft niet per se, maant de jury. De onderwerpen dienen te gaan over een Culemborgse locatie, een lokale gebeurtenis en een vrij thema. Verder wil de jury graag de poëtische plannen van de kandidaat weten.

Eerdere dichters

Het fenomeen stadsdichter werd in 2018 geïntroduceerd. Het was een initiatief van De Roos van Culemborg, die poëzie hoog in het vaandel heeft staan. In dat jaar vierde de Lekstad 700 jaar stadsrechten en kreeg de stad niet één, maar liefst vier stadsdichters. René van Loenen, Eric Jansen, Harmen Holwerda en Marco Houtschild namen elk gedurende een kwartaal de rol op zich.

Dat gebeurde kennelijk zo overweldigend dat 2019 werd overgeslagen. Na dat dichterloze jaar won docent klassieke talen Ria van Koppen in 2020 een heuse stadsdichterwedstrijd waarbij Culemborgers mochten stemmen. Mede vanwege corona bleef Van Koppen ook in 2021 in functie, tot Walton het stokje overnam.

Van de nieuwe stadsdichter wordt verwacht dat die regelmatig een gedicht aflevert bij officiële gebeurtenissen. Ook is de stadsdichter bereid in te gaan op uitnodigingen van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Bijdragen kunnen als Word-bijlage tot en met 5 januari worden gestuurd naar stadsdichterCulemborg2023@proton.me. Op 13 januari maakt de jury de uitslag bekend.

