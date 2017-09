Culemborgs docentenkoppel: al 25 jaar verliefde collega's

120 Utrechtse jongeren auditeren voor kerst­voor­stel­ling 'Beauty en het beest'

17:21 Tientallen Utrechtse kinderen en jongeren spelen mee in de kerstvoorstelling Beauty en het beest in de Utrechtse Stadsschouwburg. Zondag auditeren 120 jongens en meisjes (van 8 tot 16 jaar) in het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) aan het Domplein voor een van de in totaal 32 rollen.