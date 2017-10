Culemborgse heeft grote rol in videoclip Engelse cultband Sparks

Half juli kreeg de studio van Joseph Wallace, de opdracht om een clip te maken. ,,Ik moest even opzoeken wat Sparks was, maar ik bleek wel degelijk hun hit te kennen”, zegt de 24-jarige Roos. ,,Ik heb de figuren grotendeels gemaakt, Joseph heeft een aantal details gedaan.” Het is tot nu toe een hoogtepunt in haar carrière die ruim drie jaar onderweg is. Voor haar was het al vroeg duidelijk dat haar toekomst ligt in de wereld van film en animatie. ,,Op mijn veertiende was ik al bezig met film maken. Toen ik in 2009 Coraline zag van Henry Selick was ik om: dit wilde ik ook.”



Ze volgde cursussen maar wist dat ze voor het echte werk niet in Nederland moest zijn. Dus vertrok ze, nadat ze haar vwo-diploma haalde bij Unic in Utrecht, linea recta naar het Engelse Bristol. Dat is de officieuze hoofdstad van de stop motion want daar zit Aardman Animation, de beroemde studio waar onder andere Wallace & Gromit en Chicken Run zijn gemaakt. ,,Eerst deed ik de driejarige opleiding aan de Bristol School of Animation. Vervolgens ben ik als freelancer aan de slag gegaan.”