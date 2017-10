Culemborgse jongeren willen wat betekenen voor leeftijdgenoten

Van wekelijks voetballen tot een plan om de werkloosheid aan te pakken: de initiatiefnemers van de Studenten Werkgroep Culemborg (SWC) willen stadsgenoten op weg helpen en hen bijstaan. „Wij zijn goed terechtgekomen en willen iets betekenen voor anderen", zegt oud-student Anies Suitela, een van de initiatiefnemers. „Zelf komen we uit de wijk Terweijde, maar we willen iedereen boven de 16 jaar gaan helpen. Van studenten tot aan werklozen die al jarenlang thuis zitten."

Wethouder Sidali is het zevental dankbaar. „Samen staan we krachtiger om de muur omver te gooien." De jongeren een podium bieden vindt hij belangrijk. „Juist zodat ze de jongelui kunnen bereiken."

Aandeelhouders

Ook burgemeester Gerdo van Grootheest is trots op de initiatiefnemers. „Deze jongeren willen iets van hun leven maken en zij niet alleen. Dat willen we allemaal", zegt hij. „Helaas komt Culemborg weleens negatief in het nieuws en daarom hebben we elkaar nodig. Wethouder Sidali zei dat net nog heel mooi: 'Laat je zien en neem je verantwoordelijkheid, want we zijn allemaal aandeelhouder van Culemborg.' Daar ben ik het helemaal mee eens."