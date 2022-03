Culemborgse kunstkiosk gespaard: dankzij acties kan het gebouw in ieder geval tot 2025 blijven staan

update Grote brand langs A2 in Utrecht onder controle: ‘Heel erg om levenswerk in vlammen op te zien gaan’

De grote brand in een loods op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht is onder controle. Wel is de brandweer nog uren bezig met nabluswerkzaamheden. De opslag is volledig in vlammen opgegaan.

9 maart