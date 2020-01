Culemborgse militair (28) verdacht van groepsaanranding van mannelijke collega op marinebasis

Staatsse­cre­ta­ris na gesprek over verhuizing mariniers: Besluit om naar Vlissingen te verhuizen staat nog steeds

12:09 Staatssecretaris Barbara Visser (VVD, Defensie) heeft vanochtend in Middelburg niets willen zeggen over hoe groot de kans is dat de marinierskazerne alsnog naar Vlissingen komt. Na een gesprek van een uur op het provinciehuis bleef ze erbij dat het besluit dat in 2012 is genomen, nog steeds staat. Wethouder Albert Vader van Vlissingen omschreef de sfeer tijdens het gesprek met de staatssecretaris als ‘koel’.