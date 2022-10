Culemborgse Olga (60) krijgt het Groene Lintje: ‘Zij biedt een plek waar iedereen zich welkom voelt’

In de afgelopen jaren baarde Ellerman ook opzien met stadsbrede projecten. In 2018 trok ze met haar ‘reizend wandkleed’ van locatie naar locatie om Culemborgers de gelegenheid te bieden mee te borduren aan een meer dan levensgroot wandkleed, een cadeau voor hun stad die het 700-jarig bestaan vierde.

En vorig jaar nog presenteerde ze de ‘vlag van de vrijheid’. Een blijvende herinnering aan 75 jaar vrijheid, waarvan de viering in 2020 door corona in het water viel. Ruim vijftig Culemborgers leverden een stukje stof, elk met een verhaal, waarvan ze een kolossale vlag maakte die een plaats kreeg in het stadskantoor.

Voor het Groene Lintje 2022 had ze stevige concurrentie van Melanie Bleijenberg (initiatiefneemster BuurtKastje Culemborg), Gijs de Raad en Arjen Schamhart (zonneproject in het buitengebied), de Roze Bunker (fruitslagers), Albert Jager (schone wateren) en Kruim (natuurbrood). Bij de bekendmaking zei GroenLinks-fractievoorzitter Tim de Kroon: ,,De jury had een aardige klus om hieruit te moeten kiezen. Ik ben blij dat ik niet in hun schoenen sta.’’ De combinatie van Olga Ellerman’s inzet gaf de doorslag: ,,Olga is het levende bewijs dat één vrouw echt impact kan maken op gebied van duurzaamheid, sociale verbinding en inclusiegericht werken. Zij is een inspirerend voorbeeld voor Culemborgers.’’