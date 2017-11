Culemborgse perfectioneert Indiase tempeldans

Indiase tempeldans, het is geen alledaagse kost in de Betuwe. Behalve dan voor Sadhana Meijer-Gopalrai uit Culemborg. Zij is al bijna een kwart eeuw in de ban van dit eeuwenoude ritueel en is inmiddels een ervaren danseres en docent. Vanavond treedt ze op in De Pluk in Geldermalsen, begeleid door sitarspeler Tammo Heikens.