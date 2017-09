Culemborgse theatermaakster (21) wil taboes doorbreken

Een belangrijk thema in het theaterstuk van Emma is de omgekeerde wereld. In de show ontmoeten Lee en Romeo55, gespeeld door Korneel Defrancq, elkaar op YouTube. Zij maakt hyper-feministische rapsongs, hij is haar grootste fan en stuurt haar zoetsappige serenades. ,,Hiphop versus r&b. Beide personages zijn bezig

zich te positioneren als man en vrouw. Maar dan wel in een omgekeerde wereld van wat we meestal zien; zij is de bitch, hij de romanticus.’’ In het stuk zal blijken of deze lovers in staat zijn om online echte liefde te bedrijven.