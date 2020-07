Culemborgse wijnboer Sander (27) eert zijn voorouders met wit, rosé en mousserend

Utrecht in 1906 Op de geboorte­dag van oudste Nederlan­der An (114) ging niet alles goed in Utrecht: ‘Het oog werd geheel doorstoken’

14:00 De Utrechtse An Brasz – geboren in het Zeeuwse Goes op 16 juli 1906 – is de oudste inwoner van ons land. Ze woont in verzorgingshuis De Bijnkershoek en vierde afgelopen week haar 114de verjaardag in stilte. Hoe zag Utrecht er uit op haar geboortedag? Wat stond er in de krant?