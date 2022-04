Cylus (17) regelde een airhockeytafel voor zijn school en zit straks ook bij het LAKS

Deze jonge onderne­mers redden kinderfiet­sen van de schroot: ‘Zó veel fietsen worden maar kort gebruikt’

Als we er in Nederland van één ding genoeg hebben, dan zijn het wel fietsen. Ook kinderfietsen hebben we in overvloed en er belanden vaak nog zeer bruikbare fietsen in depots en op schroothopen. Dat zagen ondernemers Casparis Beyer en Paul Remie ook. Hun concept ‘BikeFlip’ moet een einde maken aan al die afgedankte fietsen.

13 april