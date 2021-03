Cynthia (51) verzamelt álles van M&M: ‘Ik had 10 kilo snoep in mijn koffer, de douane dacht dat het drugs waren’

Rikki (19) in shock na dood kater Tommie (2): 'Lijkt dat ie met steen is doodgesla­gen’

19 maart Toen kater Tommie deze week dood in de hoek van een parkeerplek in Houten lag, dacht iedereen meteen aan een aanrijding. Maar toen baasje Rikki Verbaan (19) haar harige vriendje terugzag, sloeg de twijfel toe. ,,De dierenarts vermoedt dat hij is geschopt of met een steen is geslagen.” Nu waarschuwt ze katteneigenaren in het dorp.