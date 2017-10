D66 en GroenLinks: 'Utrecht moet meteen meedoen aan wietproef'

De twee partijen in de Utrechtse gemeenteraad willen via schriftelijke vragen of een motie nog deze week meteen aan Den Haag duidelijk maken graag mee te doen aan de wietproef. Utrecht is overigens niet de enige stad die nu de vinger opsteekt voor deelname aan de wietproef. Ook in Nijmegen en Tilburg klinken die geluiden.

Utrecht bepleit al jaren de mogelijkheid gecontroleerd wiet te telen om zo de criminaliteit de wind uit de zeilen te nemen. Vijf jaar geleden pleitte wethouder Victor Everhardt al voor legale wietteelt. Hij meende een opening in de wet gevonden te hebben door dit in verenigingsvorm te organiseren. Toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Opstelten was er mordicus tegen. Ook na diens vertrek stond de VVD niet achter legalisering van de wietteelt.

Brandveiligheid

Klaas Verschuure, lijsttrekker van D66 bij de raadsverkiezingen in maart volgend jaar, is opgetogen over de komende mogelijkheid. ,,Als dit waar is, is het goed nieuws. Utrecht maakt zich hier al jarenlang sterk voor. Legale wietteelt snijdt de criminaliteit de pas af en is goed voor de volksgezondheid. Bij de illegale wietteelt worden immers ongecontroleerd bestrijdingsmiddelen gebruikt. En ook voor de veiligheid is het beter: wietplantages op zolder leiden nogal eens tot brand.'' Verschuure zegt morgen zijn fractie voor te stellen donderdag tijdens de gemeenteraad vragen te stellen. ,,Ik denk er ook aan een motie in te dienen die aandringt op deelname aan de proef.''

Motie

Steven de Vries (GroenLinks) denkt er ook zo over. ,,We gaan zeker vragen stellen of met een motie komen. Een motie lijkt me de logische weg. We willen nog wel even het officiële akkoord afwachten. Even zien welke voorwaarden er aan verbonden worden. Het is in elk geval een van de weinige passages uit het regeerakkoord die ik tot nu toe gelezen heb, waar ik blij van word''.