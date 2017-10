D66'er Bekker stapt over naar LDIJ IJsselstein

Bekker stond in 2010 als vierde op de lijst. Hoewel D66 drie zetels haalde, kwam hij door het wethouderschap van Marijke van Beukering in april 2010 alsnog in de raad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 stond Bekker opnieuw op een vierde plek. D66 behaalde vervolgens vijf zetels.



Bij de concept-kandidatenlijst die de lijstadviescommissie van D66 voor 2018 opstelde, was tot zijn teleurstelling en verbazing voor Bekker geen plek ingeruimd bij de eerste drie. Bekker: „Ik kon me niet vinden in de plek die ze me toebedacht hadden. Daar sprak geen waardering uit. Vandaar dat ik me heb teruggetrokken als raadslid.”