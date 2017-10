D66’er Steehouwer stapt over naar lokale partij Houten

Steehouwer zegt in een persverklaring ‘onvoldoende vertrouwen te hebben in het bestuur van D66’. Hij zegt ook een andere koers te willen varen dan D66 Houten.

Steehouwer: ,,Het gaat me aan het hart om afscheid te nemen van een partij waar ik me jarenlang intensief voor heb ingezet, maar als je idealen hebt, dan wil je die ook ten uitvoer brengen.’’ De D66’er zegt zich verwant te voelen met de Inwonerspartij Toekomst Houten. ,,Op cruciale onderwerpen zitten we op dezelfde koers.’’