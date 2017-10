D66-voorzitter Houten: Met Steehouwer liepen we een politiek risico

In hoger beroep ook zes jaar voor doden ex-vriendin

16:24 De 44-jarige Silvester L. is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot zes jaar cel voor het doden van zijn ex-vriendin Sandra García Geraldino. Dat gebeurde in 2015 aan het Vechtplantsoen in de Utrechtse wijk Zuilen.