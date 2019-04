Daan Boom maakt van zijn amateurteam uit de kelderklasse echte sterren

Boom (29) speelde al langer met het idee voor een programma over zijn voetbalteam. "In 2014 schreef ik al in een notitieblokje het idee over Kelderklasse op. Het leek me heel leuk om een keer te proberen, dus ik nam een keer een camera mee naar een wedstrijd en begon wat beelden te maken. Het is een bijzondere club bij elkaar: van oorsprong is het geen vriendenteam en via via zijn er een aantal mensen bijgekomen.'' Eind vorig seizoen besloot Boom, die zelf een jaar of zeven lid is van het team van Kampong, dat dit hét moment was. "We zijn allemaal eind twintig, begin dertig. De eerste teamgenoot vertelde dat hij vader zou worden, dus het was nu of nooit. Ik heb een trailer gemaakt en die naar wat jongens gestuurd. Zij vonden het leuk en dus heb ik het gepitcht bij de KRO-NCRV.'' De omroep zag het programma zeker zitten en dus maakte Boom elf afleveringen over zijn voetbalteam. "Ik wilde het team zo echt mogelijk laten zien: geen fratsen, geen typetjes en ook geen Louis van Gaal langs de kant. Gewoon de jongens zoals ze zijn.''