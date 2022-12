Daar is-ie weer: Maria’s Kerst-in voor daklozen, maar wel op een andere plek (en een andere dag)

Na twee jaar corona-pauze wordt in Utrecht een oude traditie opgepakt: Maria’s Kerst-in. Dit evenement, waarbij daklozen in het zonnetje werden gezet, was altijd op tweede kerstdag op de werven van de Oudegracht, maar wordt nu in een nieuw jasje gestoken.

Tweede kerstdag is ingeruild voor ‘derde kerstdag’ en ook de locatie is nieuw: Villa Vrede aan de Wijnesteinlaan in de wijk Hoograven. Maar de inzet blijft onveranderd: mensen die het moeilijk hebben een fijne middag bezorgen, met lekkere hapjes en drankjes.

,,Door corona lag het twee jaar stil’’, zegt Wilbert de Greeve, een van de organisatoren, ,,maar we denken dat er nog steeds veel behoefte aan is.”

Dat moet anders kunnen

Het was Maria Hendriks, bewoonster van de Oudegracht, die de traditie ooit in gang zette. Toen ze op tweede kerstdag een blik uit het raam wierp, zag ze twee daklozen koud en vergeten bij elkaar zitten. Dat was het moment waarop ze dacht: ‘Dat moet toch anders kunnen.’

Maria’s Kerst-in beleefde twintig edities aan de Oudegracht, op de werf bij Kargadoor. ,,Een mooie plek’’, beaamt De Greeve. Toch wordt die nu verlaten. Deels vanwege de kosten, want het regelen van een vergunning en beveiliging kost honderden euro’s, ,,Dat geld kunnen we op een betere manier besteden.”

Doelgroep is aan het verschuiven

En deels omdat de doelgroep aan het verschuiven is. Villa Vrede is dé plek in Utrecht waar ongedocumenteerden (mensen zonder papieren, zoals een verblijfsvergunning) terechtkunnen voor ontspanning en hulp. Deze mensen zijn nadrukkelijk welkom tijdens de kerst-in. ,,Maar dat geldt natuurlijk ook nog steeds voor dak- en thuislozen.”

Omdat Villa Vrede op eerste en tweede kerstdag dicht is, is het evenement verplaatst naar dinsdagmiddag 27 december. De bezoekers krijgen dan een barbecue voorgeschoteld, kunnen grasduinen tussen kleding en schoenen en krijgen bij vertrek een goodiebag met handige spulletjes als shampoo.

