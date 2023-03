Dag Den Haag, hallo Utrecht! Literatuur- en Kinderboekenmuseum verhuist naar pand aan Oudegracht

Het Literatuur- en Kinderboekenmuseum zoekt al tijden naar een nieuw onderkomen. Het museum moet binnen enkele jaren vertrekken uit het huidige pand in Den Haag. Verhuizen naar Utrecht leek een voor de hand liggende keuze; de stad mag zich sinds 2017 Unesco City of Literature noemen. Bovendien heeft Utrecht een geschikte locatie in de aanbieding.

De gemeente Utrecht zocht een nieuwe huurder voor Magazijn De Zon aan de Oudegracht. De plek waar tot 2020 de openbare bibliotheek en boekhandel Broese waren gevestigd. In het vier verdieping tellende pand met een vloeroppervlak van 7500 vierkante meter is voldoende ruimte voor de uitgebreide collectie van het museum. De partijen hebben een intentieovereenkomst getekend. In 2025 moet het museum zijn deuren openen.

Voor iedereen te beleven

Wethouder Dennis de Vries (vastgoed) is verguld met de komst van deze prominente huurder: ,,We zijn ontzettend blij dat het museum naar Utrecht wil komen. Hun plan sluit aan op de wensen die we ophaalden tijdens de gesprekken met de stad over wat er met dit pand moet gebeuren. Met deze invulling blijft iedereen welkom in het pand en zijn de bijzondere lichtkoepel en het dak voor iedereen te beleven.”

Museumdirecteur Aad Meinderts is eveneens enthousiast: ,,Ooit was het pand een warenhuis, nu wordt het een warenhuis waar je kunt dwalen tussen schrijvers en verhalen. Door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid per trein, is Utrecht een aantrekkelijke vestigingsplaats.”

Het Literatuur- en Kinderboekenmuseum trok in 2022 meer dan 100.000 bezoekers en hoopt dit aantal op de nieuwe locatie in het hart van Utrecht te verdubbelen. De culture instelling is de schatkamer van de Nederlandse literatuur, vrijwel alle schrijvers zijn vertegenwoordigd met manuscripten, brieven, illustraties, geschilderde en getekende portretten, foto’s en vele andere voorwerpen.

