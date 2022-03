Dag, stadsie! Deze mensen verruilden Utrecht voor een andere regio: ‘Geldermalsen is zo slecht nog niet’

Karina Masmeijer (50), man Marco en hun kinderen verhuisden twee jaar terug van Utrecht naar Schoonhoven, Zuid-Holland

,,Ik ben een geboren en getogen Utrechtse, heb er altijd gewoond. In 1993 hebben we een huis gekocht in de Willem Hedastraat, op vijf minuten fietsen van de binnenstad. Het was een oud huis. Dat maakt niet zoveel uit als je jong bent, maar een paar jaar terug dachten we: hier hebben we niet zo’n zin meer in. We zijn naar nieuwbouw gaan kijken. Dat bleek gewoon niét te doen in Utrecht. Onbetaalbaar, althans met onze salarissen. Zo ga je in de wijdere omgeving kijken en toen kwamen we op Schoonhoven uit.