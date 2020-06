Dag, Utereg! Burgemeester Jan van Zanen neemt op de fiets afscheid van ‘zijn’ stad

Bordeel­baas Raymond mag de deuren weer openen: ‘Rutte had het erover dat alle standjes mogen’

20:28 Ook sekswerkers mogen per 1 juli weer aan de slag en dat verraste Raymond, eigenaar van het Utrechtse bordeel La Cloche en House of Dreams in Amersfoort. ,,Eergisteren mochten we nog op 1 september beginnen.”