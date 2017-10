Dagje uit met de PlusBus Houten: ‘Wie dat nodig heeft, even die arm bieden’

In De Kaapse Bossen, aan de koffie in chalet Helenaheuvel, zit het gezelschap nog wat onwennig aan tafel. Het weer, de fraaie omgeving, wel of niet iets lekkers erbij, de vraag waarheen de reis straks verdergaat, daarover gaan zo’n beetje de gesprekken.



Voor Jacques zijn ze moeilijk te volgen, die aftastende praatjes. Hij hoort slecht. In zo’n rumoerige setting is hij al snel kansloos. Vroeg in de ochtend, de mist heeft de Utrechtse Heuvelrug nog niet achter zich gelaten, neemt hij sowieso een afwachtende houding aan. Pas naarmate de dag vordert, laat ook hij zichzelf steeds meer zien.

Actieve oudere

Jacques is 81 jaar oud. Ging op een schaakclubje. Doet aan ouderengymnastiek. Geestelijk en lichamelijk blijf je daar soepel bij. En je ziet nog eens iemand. Met een ironisch lachje erbij, zegt hij een typische ‘actieve oudere’ te zijn. Dat is ook precies waarom hij zich heeft aangemeld voor dit dagtochtje met de PlusBus Houten: ,,Ik ga voor avontuur. Wat er komen al dagen genoeg voorbij waarop ik denk: wat zullen we nu weer eens gaan doen?’’



Corien Karst is vandaag de begeleidster. Zij heeft ook de route uitgestippeld. Onderweg spreekt ze haar gasten toe als een volleerd reisleidster. Steef Verhoef is de chauffeur. Hij neemt niet de snelweg, maar volgt een kronkelroute binnendoor langs landschappelijke pareltjes en lokale bezienswaardigheden. Voor beiden, Corien en Steef, geldt hetzelfde: klaar met werken, maar stilzitten is ook voor hen niks gedaan. Dus rijden ze als vrijwilligers op de PlusBus.



,,Ik heb 42 jaar in de zorg gewerkt’’, zegt Corien. ,,De eerste twee jaar na mijn afscheid hoefde ik er even helemaal niks meer mee. Daarna begon het toch weer te kriebelen. Ik weet uit ervaring, hoe belangrijk het is zorg en persoonlijke aandacht te hebben voor ouderen. Er leven er zoveel in een isolement, véél meer dan je zou denken. De eenzaamheid is zó groot. Ik wil voor deze mensen graag iets betekenen.’’



Volledig scherm De PlusBus stopt in Maarsbergen voor de lunch. Met van links naar rechts chauffeur Steef, Marjorie, Corien en Elly. © Foto Ruud Voest

Ze helpt haar gasten instappen. Jacques en zijn vrouw Marianne. Ingrid en haar zus Marjorie. De laatste is voor een paar weekjes op bezoek uit Florida; vlak voor vertrek heeft de orkaan Irma nog een ravage in haar tuin aangericht. En Elly, 77 jaar oud en drie jaar geleden vanuit Limburg naar Houten verhuisd. Haar man koos ervoor om thuis te sterven. Daarna wilde Elly er niet meer wonen. Alles wat ze zoveel jaren samen hadden gedeeld vloog haar aan. Nu woont ze in het huis van haar zoon, in Houten. Waar ze heg noch steg kende. Een vriendelijke vrouw, die om beurten iedereen haar warme glimlach gunt: ,,Ik moet naar de mensen toe, want ze komen niet vanzelf naar mij toe.’’

Gieter water

Houten is één van de vijftig gemeenten in het land waar Plusbussen rijden. Vervoer van deur tot deur is het, om boodschappen te doen of om samen een dagje uit te gaan. Het is een middel in de strijd tegen de eenzaamheid, ingezet door het Nationaal Fonds Ouderen en lokaal gesteund door vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen PlusBus. In Houten is het initiatief een maand geleden ten doop gehouden. Letterlijk, zelfs: wethouder Jocko Rensen gooide een gieter water leeg over de tweedehands bus, die voor het eerste jaar 3.500 euro subsidie meekrijgt van de gemeente.

Daar is vier jaar praten aan voorafgegaan, gesprekken die in veel gevallen zijn gevoerd door Hetty Zwamborn. Niet mee in de bus vandaag, maar actief in de planning van de ritten en het op poten helpen van de organisatie. Toen wethouder Rensen de gieter op de bus leegde, trof Hetty hier een 85-jarige vrouw die schoorvoetend was komen kijken, en die nauwelijks durfde toegeven waarvoor ze kwam: misschien ook eens een dagje eruit en weer wat mensen om zich heen. ,,Ze had acht jaar lang intensief haar man verpleegd en daarvoor letterlijk alles opgegeven. Ze zag geen vrienden meer, had geen sociaal leven meer, ze had alleen nog de zorg voor haar man op haar frêle schouders rusten. En toen hij er niet meer was, had ze ook echt helemaal niets meer. Voor die mensen doe je het, zij hebben het verdiend.’’

Kaas en boter

Vanaf chalet Helenaheuvel gaat de rit naar Maarsbergen, naar kaas- en botermuseum De Weistaar. Hier staat ook de lunch op het programma, maar eerst wordt het spreekwoordenspel gespeeld: alles in het museum stamt uit grootmoeders tijd, en de aangeklede poppen zijn er zó neergezet dat ze een reeks spreekwoorden verbeelden. ‘De beste breidster laat wel eens een steek vallen’, om er één te noemen. Of ‘zoete broodjes bakken’. Met pen en papier gaan de Plusbussers op zoek, en als de laatste spreekwoorden zijn gevonden, is ook het laatste ijs gesmolten en gaan de gesprekken steeds meer over de persoonlijke omstandigheden waarin men verkeert. Het verlies van de partner, de pijn van de eenzaamheid, en ook hoe je onder de mensen blijft, als je niet achter de geraniums wilt verpieteren.

De Houtense PlusBus draait pas vijf weken proef. Zondag 1 oktober, gaat de formele ‘dienstregeling’ in: drie keer in de week op pad, met als thema ‘houd jezef fit, boek een rit’. Dat kost vijftien euro, en als je rolstoelgebonden bent moet je zélf je begeleider regelen.

Kastelen

Elly rijdt vandaag al voor de tweede keer mee. Ze gaat binnenkort ook mee naar Doesburg, een volgende rit. En ze heeft bedacht, dat ze zelf óók begeleidster wil worden op de PlusBus. ,,Gewoon, om iemand anders een arm te kunnen bieden, als die dat nodig heeft.’’



Vanaf Maarsbergen stuurt chauffeur Steef zijn bus langs de kastelen op de Langbroekerwetering, Corien heeft er een verhaal bij te vertellen. ,,Je ziet onderweg de mensen opleven, dat is het mooiste wat zo’n dag kan brengen.’’



De zon is gaan schijnen, de dag is perfect geworden. Terug in Houten nemen de gasten die ’s ochtends nog vreemden voor elkaar waren afscheid als goede kennissen, op z’n minst - en wie zal het zeggen, hoopt de organisatie, tot hoeveel nieuwe vriendschappen de PlusBus nog gaat leiden.

Voor informatie en aanmelden: plusbushouten.nl

telefoon 0610577815.

Nationale Ouderendag

Vrijdag 6 oktober is het Nationale Ouderendag, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Eén miljoen 55-plussers voelt zich eenzaam. Een vijfde daarvan heeft slechts een keer in de maand een sociaal contact. Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. 75-plussers voelen zich sneller eenzaam door een opeenstapeling van gebeurtenissen, zoals het overlijden van een partner en andere leeftijdsgenoten en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Het meest eenzaam zijn alleenwonende ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties hebben. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie. Van de ouderen in een zorginstelling, krijgen bijna 10.000 ouderen, nooit bezoek. 20% (420.000 ouderen) van de ouderen viert geen Kerst en Oud & Nieuw. 85% procent van de eenzame ouderen vindt het lastig om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Ze hebben het gevoel hiermee mensen lastig te vallen en ze vinden dat er veel onbegrip voor eenzaamheid bestaat. 74% van alle respondenten geeft aan een echt goede vriend of vriendin in het leven te missen.