Dakloos Filmhuis zoekt nog naar zaal in Veenendaal

Vier gebruikers zijn getroffen door de sluiting van cultuurgebouw Spectrum op 1 november, op last van de burgemeester. De reden: mogelijke constructiefouten in een deel van het gebouw met het risico van instorting. Drie gebruikers hebben inmiddels tijdelijk onderdak elders gevonden in Veenendaal. Maar het Filmhuis, dat in de weekeinden en regelmatig op de woensdag films draait in Spectrum, is een ander verhaal.

,,We zoeken nog steeds’’, vertelt Jacco van de Weerd van het Filmhuis-bestuur. ,,Een van de mogelijkheden is het restaurant-café naast het Spectrum, daar hebben ze ook een zaaltje.’’ Een andere mogelijkheid is de bibliotheek in de Cultuurfabriek, ook naast het gesloten Spectrumgebouw. ,,Daar hebben we ook wel eens films vertoond toen het Spectrum nog niet was gebouwd.’’

Zaal te laag

Andere locaties liggen lastiger. Zo was er het voorstel om uit te wijken naar het Ontmoetingshuis in de wijk Veenendaal-Oost. Dat ligt een eind buiten het centrum, maar dat was niet het grootste bezwaar. Van de Weerd: ,,De zaal is te laag om goed films te kunnen tonen.’’ De afgelopen dagen week het Filmhuis uit naar gebouw Troubadour voor het filmfestival Veense Filmdagen. ,,Daar was ook een mooi filmzaaltje ingericht. We zouden daar best willen zitten, maar de muziekschool Elevate maakt daar ook gebruik van de zaal, die is al vaak bezet. We hopen snel iets te vinden samen met de gemeente.’’

Schadevergoeding

De gemeente is als eigenaar van gebouw Spectrum druk bezig om ook voor het Filmhuis een vervangende plek te vinden. Er is nog steeds niet bekend hoe lang de sluiting van Spectrum gaat duren. Wethouder Marco Verloop vertelde donderdag in de raadscommissie dat daar op korte termijn meer duidelijkheid over komt. Over hoe eventuele vragen om schadevergoeding afgehandeld gaan worden, wilde Verloop nog geen uitlatingen doen.