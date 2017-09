Dakloze gospelkerk zoekt pand

Volgens Koroma wordt er door de 50 à 60 kerkleden nu tijdelijk gekerkt in een gebouw van het Rode Kruis en zijn er ook gesprekken met het Leger des Heils. ,,Het is elke week weer spannend.’’ De stichting is hard op zoek naar een geschikt pand, koop of huur. Er is contact met het Makelpunt van de gemeente dat bemiddelt tussen vraag en aanbod op het gebied van huisvesting. Zij hebben ook het Rode Kruispand aangedragen, maar een echte oplossing is er nog niet, zegt Koroma. ,,Ze bieden bijvoorbeeld ook buurthuizen aan, maar de ruimtes daarin zijn vaak te klein.’’



De kerk praat ook met makelaars, maar bij veel panden past het bestemmingsplan niet. Daarvoor moet de kerk dan weer bij de gemeente zijn. ,,Maar het frustrerende is dat niemand daarover met ons rond de tafel wil zitten.’’ Ook over de vraag of er bijvoorbeeld lege kerkgebouwen zijn die ze zouden kunnen gebruiken willen ze graag met de gemeente in overleg.