Daklozen, statushouders en zelfs gevangenen werken mee aan de duurzame tassen van Doortje

Slachtof­fer (19) dat met kerstnacht bewust werd aangereden verliest been: politie zoekt dader

De man (19) die in de nacht van 24 op 25 december met opzet werd aangereden op de Jan Cornelisz. Maylaan in Utrecht heeft daarbij zwaar beenletsel opgelopen. De verwondingen waren zo ernstig, dat in het ziekenhuis een been van het slachtoffer moest worden geamputeerd, zo laat de politie weten.

12 januari