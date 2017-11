Dalto begint jacht op Korfbal League-ticket in eigen huis tegen Tempo

Dalto doet dit seizoen een nieuwe poging om terug te keren in Korfbal League, het hoogste niveau van Nederland. Tweemaal Zes uit Maartensdijk, dit seizoen teruggekeerd in de hoofdklasse, start volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Wageningen. In De Vierstee klinkt het eerste fluitsignaal om 21.10 uur. In de overgangsklasse B begint het gedegradeerde OVVO met een uitwedstrijd.



In Putten is De Meeuwen (18.40 uur) de tegenstander. In dezelfde poule speelt het Veenendaalse SKF thuis tegen Sporting Trigon uit Leiden (20.00 uur).