Damcoach uit Culemborg bekent filmen met verborgen camera

De 63-jarige Culemborgse damcoach Henk S. die verdacht wordt van het filmen van gasten in zijn badkamer, had op die plek in zijn woning een verborgen camera staan. Dat bevestigen zowel hijzelf als de politie aan De Gelderlander . S. beweert dat hij de camera had geplaatst om zichzelf in de gaten te houden vanwege een zware jichtaanval.

S. zegt dat hij het apparaat niet langer dan een paar dagen in zijn badkamer had staan. ,,Misschien een week.’’ Naast een meerderjarige logé die de camera ontdekte, verbleef er in die tijd niemand anders bij hem thuis, stelt S. Hij verklaart dat hij in eerste instantie filmde zonder de camera te verbergen. Dat werkte alleen niet bij het vastleggen van ‘het proces’ rond een zware jichtaanval die hij in november heeft gehad, vertelt hij.

,,Je moet er niet met je hoofd bij zijn, want dan gedraag je je niet zoals je jezelf zou willen gedragen. Dan ben je toch bewust met die camera bezig. Vandaar dat ik ’m in een box heb gestopt die er toch al stond.’’

‘Vergeten’

S. meldt dat hij de camera ’s avonds aanzette, zodat hij dat ’s ochtends niet meer hoefde te doen voordat hij onder de douche stapte. ,,Het enige domme dat ik heb gedaan, is dat ik ben vergeten de camera weg te halen toen ik bezoek kreeg’’, liet hij eerder weten. S. was actief bij damvereniging Denk en Zet in Culemborg, hield damtoernooien en -lessen in zijn huis en liet volgens bronnen deelnemende minderjarigen daar overnachten.

De 63-jarige zegt maandag te zijn teruggekeerd in Culemborg van een vakantie in Marokko. Hij maakt zich kwaad op de politie. Die doet voor zijn gevoel ‘bewust niets’ en zou het strafrechtelijk onderzoek onnodig lang laten duren. Eind november werd de zaak bij de politie gemeld, na de vondst van de verborgen camera door het meerderjarige lid van Denk en Zet. De politie zegt dat vooralsnog sprake is van mogelijk één slachtoffer.