Danielle (17) zorgt voor haar moeder en Abdulaal (22) helpt statushouders: zij kregen vandaag een lintje

VIDEO Sergej laat zijn vrouw en kinderen achter in Nederland en vertrekt met volle vrachtwa­gen naar Oekraïne

Maandag vierde Sergej Minkovskiy (31) in Utrecht de zesde verjaardag van zijn dochter, die hij kort na het uitbreken van de oorlog uit Oekraïne redde. Een dag later stapte hij in een vrachtwagen vol verband, medicijnen, eten, kleding en militaire spullen die hij zelf naar Kiev en Charkov brengt. ,,Mijn familie is hier veilig, maar mijn landgenoten zijn ook mijn familie.”

9 maart