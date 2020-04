Daniëlle (55) schreef een boek over doorleven met kanker: ‘Overleven is moeilijker dan weten dat je doodgaat’

Het is weken voordat de vergaande coronamaatregelen ingaan dat we een interviewafspraak maken over haar nieuwe boek. ,,Je bent toch niet verkouden?’’ vraagt Daniëlle Hermans dan al door de telefoon. Waar half Nederland toen nog zijn schouders ophaalde voor corona, was bij haar de boodschap al wel geland: opgepast! Alle reden om het uiteindelijke gesprek via videobellen te laten plaatsvinden.



,,Iedereen heeft het maar over kwetsbare ouderen. Maar er zijn heel veel kankerpatiënten, ook heel veel jonge mensen, die net als ik in een heel kwetsbare positie zitten. Van buiten zien we er misschien best goed uit, maar van binnen zijn we kapot. We moeten extra voorzichtig zijn. Zul je zien, heb ik het zo ver geschopt, ga ik alsnog dood, aan een virus.’’