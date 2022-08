Dankzij deze vleugel (en de sjouwers) kan Slot Zeist zich voortaan meten met het Concertgebouw

column Misschien moet Sneijder een jaartje terug naar Qatar, adviseert Jerry

Wesley Sneijder heeft zijn skybox in het Galgenwaardstadion opgezegd. Dat breaking news werd maandagavond door Sneijder zelf wereldkundig gemaakt in een van de driehonderd televisieprogramma’s waarin witte mannen van middelbare leeftijd eindeloos over voetbal ouwehoeren.

8:00