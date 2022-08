Dankzij haar buren hoeft Annemarie (85) niet naar een tehuis: ‘Laten om de beurt haar hondje uit’

Onrust in asielop­vang in hotel vanwege maaltijden, politie komt met getrokken wapenstok­ken in actie

Met getrokken wapenstokken moest de politie deze week in actie komen bij de asielopvang in Star Lodge Hotel in Utrecht. De emoties over het maaltijdaanbod waren hoog opgelopen. Inmiddels lijkt de rust weergekeerd nu gesprekken over de catering mogelijk tot aanpassing daarvan gaan leiden.

