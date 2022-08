Dat de bus onder de Domtoren door reed, vonden we zo normaal dat we vergaten er foto’s van te maken

Echt hè, tot 2003 reed de stadsbus nog gewoon onder de Domtoren door. En dat vonden we allemaal zo normaal, dat we helemaal zijn vergeten om er foto’s van te maken. Althans, op het internet kunnen we ze nauwelijks vinden. Niet één in het digitale Utrechts Archief en slechts eentje via Google. Maar die is dan weer niet rechtenvrij, dus kunnen we niet gebruiken voor deze rubriek.