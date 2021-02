Dat is schrikken: elektrische deken vat vlam in woning in Maarssen, hulpdiensten rukken massaal uit

Een kijkje nemen bij je nieuwe school? Leerlingen van deze school gaan live via Instagram

6 februari Nu fysieke open dagen niet mogelijk zijn, zet het Cals College voor het eerst Instagramreporters in. Voor Lisa, Sara en Noor, die vandaag in Nieuwegein actief zijn, is het een welkome afwisseling van de corona-eentonigheid. ,,We mogen weer naar school!”