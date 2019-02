Dat Khalid H. nog leeft, is een klein wonder: ‘Hij had een engeltje op zijn schouders’

Het is de nacht van 11 op 12 januari 2017. Hakim Changachi en Khalid H., twee vrienden en leeftijdsgenoten, gaan naar huis na een avond in café Argana aan de Moezeldreef in de Utrechtse wijk Overvecht te hebben doorgebracht. Ze rijden naar de Faustdreef, waar ze allebei een flatwoning hebben. Khalid stapt in zijn zilveren Audi A3 en rijdt weg. Een minuut later stapt Hakim in bij een andere vriend. Terwijl Khalid zijn auto parkeert, stapt Hakim uit en loopt naar de portiek. Dan klinken doffe knallen. Twee mannen met bivakmutsen en automatische vuurwapens rennen naar buiten en springen in een gereedstaande vluchtauto. Even later brandt aan de Pallas Athenedreef een Audi A5 uit. Het is de vluchtwagen van het moordcommando. De schutters ontkomen.