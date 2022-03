Dat past maar net! Museumraam moet eruit voor verhuizing groot schilderij

Nachtelij­ke brand in Culemborg­se woning, niemand gewond geraakt

De brandweer moest vannacht uitrukken voor een melding van een brand in een woning in Culemborg. De brandweer was met spoed ter plaatse, nadat zij omstreeks 1.00 uur een melding hadden ontvangen. De brand kon worden geblust.

13:23