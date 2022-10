Dat wordt omrijden voor Veenendalers: Rondweg-Oost afgesloten vanaf vrijdagavond

Geen boer wil deze boerderij kopen, maar in de strijd tegen stikstof komt ’ie handig van pas

Een al jaren leegstaande boerderij met vijftig hectare land in Cothen wordt door de provincie Utrecht ingezet om het stikstofprobleem in de omgeving op te lossen. Boeren kunnen hun ‘stikstofgrond’ inruilen voor land bij deze boerderij. De provincie zoekt niet langer naar een boer of andere ondernemer die de hele boerderij wil kopen.

17 oktober