Davey (30) at een jaar lang gratis donuts en is ze nog lang niet zat

Deze twaalf Utrechtse restau­rants zijn toeganke­lijk voor rolstoe­lers

10:08 Je zal maar in een rolstoel zitten en daardoor in een restaurant niet bediend worden. Of geen zaak in kunnen vanwege drempels. En waar moet je naar het toilet? Twaalf restaurants in Utrecht laten vandaag tijdens 'Toegankelijk Uiteten' zien dat zij altijd toegankelijk zijn voor iedereen.